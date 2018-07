VIBO VALENTIA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3,7 è stata registrata nella notte tra domenica e lunedì 30 luglio, intorno all’una e quindi, al largo della costa occidentale della Calabria.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 89 chilometri di profondità ed epicentro in mare a 13 chilometri da Ricadi. Non sono stati segnalati danni a persone o cose. Il sisma è stato anticipato nelle ore precedenti da altre lievi scosse che sono state registrate nell'area, tra la costa messinese e quella calabrese.