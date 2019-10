Terremoto Calabria: gente in strada a Scalea, treni sospesi sulla linea Sapri-Lamezia Terme

ROMA – Sono state molte le telefonate fatte per avere notizie ai vigili del fuoco da abitanti di Scalea e dei centri limitrofi allarmati per la scossa di terremoto di magnitudo 4.4 registrata alle 6:31 di oggi, venerdì 25 ottobre, nel Mare Tirreno, con epicentro ad 11 chilometri di profondità. Sono state molte le persone che, in preda alla paura, hanno abbandonato le loro case, ritrovandosi in strada insieme a tanti altri. Gli stessi vigili del fuoco, insieme ai carabinieri ed alla Polizia di Stato, hanno avviato un’ampia attività di ricognizione in tutta l’area dell’Alto Tirreno cosentino per accertare se la scossa abbia provocato danni, anche se i primi rilievi in questo senso, secondo quanto si è appreso, hanno già dato esito negativo.

Terremoto Cosenza: treni sospesi.

L’evento sismico è stato avvertito distintamente dalla popolazione ed è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia questa mattina alle 6.31 a soli 11 chilometri di profondità. La scossa ha avuto una magnitudo di 4.4 con epicentro in mare nel Tirreno in una zona localizzata tra Diamante e Scalea a soli 11 km di profondità.

Dalle 6.30 la circolazione ferroviaria sulla linea Sapri – Lamezia Terme è sospesa per verifiche all’infrastruttura da parte dei tecnici di RFI a seguito di una scossa tellurica che ha interessato la zona.

Fonte: Ansa.