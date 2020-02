ROMA – Questa mattina, 7 febbraio, l’INGV ha registrato una scossa terremoto di magnitudo 3.1 in Calabria alle ore 4:37. Epicentro in mare, distretto costa ionica crotonese, ipocentro a 19 km di profondità. Alle 6:59 un altro sisma, di magnitudo 2.3, si è verificato ad Albi, in provincia di Catanzaro, con ipocentro a 10 km di profondità.

Il sisma dell 4:37 si è verificato a 2 km da Cirò Marina, 8 km da Cirò, 14 km da Melissa e Crucoli, 15 km da Strongoli, 17 km da Carfizzi, 18 km da San Nicola dell’Alto, 20 km da Terravecchia, 33 km a nord di Crotone, 71 km a nord est di Catanzaro, 78 km ad est di Cosenza, 85 km a nord est di Lamezia Terme. (fonte INGV)