Una scossa di terremoto in Calabria, di magnitudo 3.5. Si è verificata alle ore 01:02 con epicentro a Praia a mare, in provincia di Cosenza.

Scossa di terremoto in Calabria nella notte tra lunedì e martedì. Il sisma di magnitudo 3.5 della scala Richter ha colpito le coste della Provincia di Cosenza. Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il terremoto a Cosenza ha avuto epicentro in mare, proprio davanti alle coste di Praia a Mare, nota città balneare del cosentino,

Diverse le località nel raggio di dieci chilometri dall’epicentro del terremoto, tutte in provincia di Cosenza. Oltre a Praia a Mare, che dista circa 3 chilometri, anche San Nicola Arcellan Tortora, Scalea, Aieta e Santa Domenca Talao. Altre dieci località nel raggio di venti chilometri divise tra la provincia di Cosenza e quella di Potenza.

La scossa è stata avvertita nei comuni più vicini all’epicentro ma non oltre anche perché l’ipocentro è stato identificato a una elevata profondità di 292 chilometri. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.

In realtà, come ricorda Fanpage, la stessa zona di mare al largo della Costa Calabra da giorni è colpita da scosse di terremoto continue anche se di bassa intensità. Una scossa di magnitudo 2 invece aveva colpito lunedì la stessa provincia di Cosenza, ma nelle zone interne, non lontano dal capoluogo di provincia. Anche in quel caso nessuna segnalazione di danni.

Una lieve scossa di Terremoto avvertita dalla popolazione in Calabria la mattina di lunedì 24 agosto, in provincia di Cosenza. Si è trattato di un sisma magnitudo ML 2.0, avvenuto a 5 km ovest da Rose (Cosenza) alle 06:56:59, ad una profondità di 7 km. A localizzare il terremoto, la Sala Sismica INGV-Roma. (Fonte Fanpage).