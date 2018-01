LUCCA – Paura a Camaiore per una lieve scossa di terremoto che è stata distintamente avvertita dalla popolazione. Il sisma ha avuto una magnitudo del 2.1, ma un ipocentro molto superficiale, e dopo un boato la terra ha iniziato a tremare poco dopo le 8 del mattino del 31 gennaio. La scossa è stata avvertita anche nelle scuole e alcuni genitori hanno portato via i loro bambini, ma al momento non si registrano danni a persone o cose.

Il sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha monitorato la scossa nella sua rete sismica: il terremoto ha avuto magnitudo del 2.1, ipocentro a 6 chilometri di profondità ed epicentro tra Camaiore, Pietrasanta, Stazzema, Seravezza, Massarosa, Pescaglia e Viareggio. Il sito del Tirreno scrive:

“La scossa ha provocato attimi di paura soprattutto nelle scuole: negli istituti del centro storico, le medie Pistelli e le elementari Tabarrani, alcuni genitori hanno portato via i bambini. Sono in corso verifiche da parte del Comune su eventuali danni agli edifici, ma come detto al momento non sono stati rilevati. Tant’è vero che tutte le scuole sono regolarmente aperte.

“A seguito della scossa di terremoto di questa mattina – afferma in una nota il Comune di Camaiore – sono stati disposti controlli per verificare la possibile presenza di danni nelle scuole e negli edifici pubblici. La verifica non ha al momento evidenziato danni. Sono in ultimazione gli ultimi controlli. Al momento non sono previste ordinanze di chiusura scuole”.