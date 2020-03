BENEVENTO – Continua lo sciame sismico che sta interessando alcuni comuni in Campania. Altre tre scosse di terremoto si sono registrate durante questa notte, 24 marzo, tra i comuni di San Leucio del Sannio e Ceppaloni, entrambi in provincia di Benevento. La terra ha tremato alle 2.25 a una magnitudo di 2.2 a due chilometri da San Leucio del Sannio, poi alle 6.54 (con magnitudo 2.2) ed alle 7.01. Al momento non si registrano danni.

Negli ultimi 3 giorni sono 36 gli eventi in totale registrati dalla Rete Sismica Nazionale dell’INGV. (fonte ANSA)