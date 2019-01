CATANIA – Una scossa di terremoto di magnitudo 2,9 è stata registrata a Catania nella notte tra domenica e lunedì 7 gennaio, alle 2:31, dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri a nord-ovest di Nicolosi.

Il sisma, con ipocentro localizzato due chilometri di profondità, è avvenuto in una zona dell’Etna diversa da quella dell’evento di magnitudo 4.8 del 26 dicembre 2018. Dal terremoto del 26 dicembre in tutta la zona è in corso un lungo sciame sismico. Il terremoto di questa notte, di magnitudo 2,9, non ha comunque causato danni a cose o persone.

Questi i comuni più vicini all’epicentro della scossa: