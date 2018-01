MACERATA – Una scossa di terremoto è stata registrata nel Centro Italia, tra la provincia di Macerata e quella di Perugia. La scossa avvertita alle 20.02 del 29 gennaio ha avuto una magnitudo del 3.2 e ha colpito proprio la zona tra Ussita, Visso, Castelsantangelo sul Nera e Preci, dove dal 2016 è iniziata la sequenza sismica che non dà tregua all’Italia centrale. Solo 10 minuti prima un’altra scossa era stata registrata, ma con magnitudo del 2.5

La rete sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Ingv, ha monitorato la prima scossa alle 19.49 del 29 gennaio con magnitudo del 2.5 e ipocentro a 10 chilometri di profondità, con epicentro proprio tra Norcia, Castelsantangelo sul Nera e Preci. La seconda scossa ha registrato una magnitudo del 3.2, ipocentro a 10 chilometri di profondità ed epicentro entro 16 chilometri dai comuni di Ussita, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Preci, Bolognola, Monte Cavallo, Fiordimonte, Acquacanina, Fiastra, Pieve Torina, Pievebovigliana e Norcia.

La sequenza sismica che si è scatenata tra Norcia e Amatrice col terremoto del 24 agosto 2016 nel centro Italia si sta affievolendo, ma sono ancora molti i terremoti in quell’area e per gli esperti sono tutti legati proprio al sisma di quasi due anni fa. Per i sismologi dell’Ingv, infatti, ci vorrà ancora del tempo perché la crosta terrestre smetta di vibrare e rilasci tutta l’energia che si era accumulata nella zona sismica dell’Italia centrale. Intanto continuano le scosse, dove fortunatamente non si registrano al momento feriti o danni, e la popolazione terremotata dovrà ancora attendere per tornare alla normalità.