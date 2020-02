REGGIO EMILIA – Terremoto in Emilia Romagna sabato 22 febbraio. Una scossa di magnitudo 3.4 della scala Richter è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 14:31 con epicentro a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, ad una profondità di 6 chilometri.

La scossa è stata avvertita in particolare a Modena ai piani alti delle abitazioni, riferiscono testimoni all’Ansa. In città da parte della popolazione c’è stata qualche telefonata ai vigili del fuoco ma solo per richiesta di informazioni. Al momento non si segnalano danni.