Sequenza sismica nel comune di Firenzuola (Firenze), in Alto Mugello con 20 scosse di terremoto questa mattina. La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala che questa mattina, tra le 5 e le 6, “la rete di monitoraggio dell’Ingv ha registrato 20 scosse”, la più forte di magnitudo 2.2, la maggior parte al di sotto di magnitudo 2, “al di sotto del limite di percettibilità”, tutte localizzate all’interno del territorio comunale di Firenzuola. “Fenomeni del genere possono definirsi ‘normali’ – si rileva dalla Protezione civile della Metrocittà – in un area che presenta diverse faglie attive come quello del Mugello e dell’Alto Mugello”. Il 21 ottobre scorso, in Mugello, registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 con epicentro vicino a Borgo San Lorenzo: nessun danno a persone o cose.

