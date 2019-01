BENEVENTO – Terremoto in Campania. una scossa di magnitudo 2.7 della scala Richter è stata registrata la sera di sabato 5 gennaio alle 21:45 dalla sala sismica dell’Istituto di geofisica e vulcanologia. La scossa è stata registrata in provincia di Benevento ma è stata avvertita distintamente anche a Caserta e in provincia.

L’Ingv ha localizzato l’epicentro del sisma a un chilometro da Forchia, paese di 1.235 abitanti della provincia di Benevento.