Terremoto Forlì, scossa di magnitudo 3,7. Epicentro a Premilcuore

ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3,7 è stata registrata alle 18.52 di oggi, sabato 17 agosto, a Premilcuore, in provincia di Forlì – Cesena. Il terremoto è stato registrato sei chilometri di profondità. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, che ha iniziato a scrivere sui social network in cerca di notizie e informazioni sul sisma.

La scossa è stata avvertita oltre che a Premilcuore a Santa Sofia, Portico e San Benedetto, Civitella di Romagna, San Godenzo, Bagno di Romagna, Rocca San Casciano, Pratovecchio Stia, Tredozio.

Diverse chiamate ai vigili del fuoco, nessun danno al momento registrato ad Arezzo e provincia per il terremoto che ha avuto epicentro non lontano da Premilcuore (Forlì). La scossa è stata nettamente avvertita nella montagna aretina, in particolare nei comuni casentinesi di Montemignaio, Poppi e Castel San Niccolò. Il terremoto è stato avvertito anche ad Arezzo.

Fonte: Ansa.