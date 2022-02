La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia non registra danni a persone o cose per il terremoto che si è verificato alle 3.12 della scorsa notte con magnitudo 3.4 ed epicentro a Dogna (Udine). Anche la sala operativa provinciale dei Vigili del fuoco non ha ricevuto richieste di intervento. I Comuni della zona interessata stamani hanno organizzato dei sopralluoghi per verificare le condizioni degli stabili più vetusti. La scossa è stata avvertita in buona parte della zona nord della provincia di Udine ed anche nei piani alti del capoluogo provinciale. Considerata la vicinanza con il confine, il terremoto è stato percepito anche in Slovenia.