UDINE – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata questo pomeriggio, 22 settembre, a tre chilometri a nord-ovest di Tolmezzo, in provincia di Udine. La profondità accertata è di 13 chilometri. Lo registra l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La scossa è stata avvertita in un’area molto ampia fino al Veneto. Benché molto forte e avvertita in maniera netta dalla popolazione in una ampia area, la scossa non ha causato danni né alle persone né alle cose e non si è creato alcun allarme. Tuttavia, numerose sono state le telefonate ai centralini delle forze dell’ordine. In particolare, i vigili del fuoco hanno effettuato alcuni sopralluoghi nella zona dell’epicentro dai quali non sono risultati danni. Anche la Protezione civile Fvg, allertata subito dopo il sisma, non ha riscontrato problemi. (fonte ANSA)