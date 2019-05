GANGI (PALERMO) – Terremoto in Sicilia. Una scossa di magnitudo 3.3 della scala Richter è stata registrata la mattina di martedì 7 maggio alle 10:09 nella provincia di Palermo, con epicentro non lontano da Gangi, a 120 chilometri dal capoluogo siciliano.

La profondità del sisma, informa l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è di 5 chilometri. La scossa è stata avvertita in alcuni paesi circostanti delle Madonie. Non risultano al momento danni a persone o cose. La scossa è stata seguita da una replica alle 10:33 di magnitudo 2.4 della scala Richter.

Anche lo scorso venerdì 3 maggio in provincia di Palermo era stata registrata una scossa di magnitudo 2.9 con epicentro a Castelbuono, sempre nelle Madonie, e profondità di 7,8 km. La scossa era stata avvertita in alcuni paesi circostanti, ma non nel capoluogo Palermo. Anche in quel caso per fortuna nessun danno a cose o persone. (Fonte: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia)