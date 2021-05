Terremoto Gubbio, scossa di magnitudo 3.9. Poi tre repliche. Sospeso il traffico ferroviario sulla linea Orte-Ancona

Un terremoto di magnitudo 3.9 è avvenuto questa mattina, sabato 15 maggio, a Gubbio intorno alle 9.56. La scossa, secondo le prime informazioni, è stata avvertita dalla popolazione, anche nel capoluogo umbro.

Dopo la prima scossa sono state tre le repliche registrate. Due minuti più tardi, alle 9,58, infatti, si è verificata una prima replica, di magnitudo 2,1. Alle 10,07, terza scossa, di 3.1 e alle 11.14 un’altra di 2,3. Tutte sono avvenute a nove o dieci chilometri di profondità e nel raggio di uno due chilometri da Gubbio. I movimenti tellurici sono stati avvertiti dalla popolazione. Un po’ di paura tra la gente, ma non si segnalano danni al momento. I controlli sono in corso.

Articolo aggiornato alle 12:45

Terremoto Gubbio, scossa di magnitudo 4. Nessun danno

Al centralino dei vigili del fuoco del comando di Perugia, come detto, non sono giunte al momento segnalazioni di danni da parte dei cittadini, né richieste di informazioni o di aiuto. Sono in corso verifiche nella zona dell’epicentro da parte degli stessi vigili.

Terremoto Gubbio, scossa di magnitudo 4. Sospeso il traffico ferroviario sulla linea Orte-Ancona

E’ sospeso dalle ore 10 il traffico ferroviario sulla linea Orte-Ancona, a Fossato di Vico, dopo una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 (inizialmente clasificata a 4.0 dall’Ingv) nella zona di Gubbio. I disagi coinvolgono, informano le Fs, l’ IC 534 (Roma-Ancona) con 73 persone a bordo, il treno Regionale 4153 (Ancona-Roma) con 150 persone.