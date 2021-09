Terremoto in Calabria ad Acri (Cosenza): scossa di magnitudo 2,9 ma non ci sono danni (Foto d’archivio Ansa)

Terremoto in Calabria con epicentro ad Acri (in provincia di Cosenza). La scossa è stata avvertita all’alba di venerdì 3 settembre 2021 ma fortunatamente non ha provocato alcun danno.

Terremoto in Calabria ad Acri oggi venerdì 3 settembre

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata dall’Ingv, ad Acri, in provincia di Cosenza. Il comune più vicino all’epicentro della scossa, avvenuta alle ore 4.11, è appunto Acri. L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri.

I comuni più vicini all’epicentro

Tra i comuni maggiormente vicini all’epicentro, localizzato nel territorio di Acri, ci sono quelli di San Demetrio Corone, Santa Sofia d’Epiro, San Cosmo Albanese e San Giorgio Albanese. La scossa è stata avvertita in modo lieve anche dalla popolazione di Bisignano e Luzzi. Non sono stati segnalati danni a persone o cose.