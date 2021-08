Terremoto in Calabria oggi giovedì 19 agosto: scossa di magnitudo 3.3 davanti alla costa Ovest (Foto d’archivio Ansa)

Terremoto in Calabria oggi giovedì 19 agosto 2021. Una scossa è stata avvertita davanti alla costa Ovest (la città più vicina all’epicentro è Lamezia Terme). Fortunatamente non ci sono stati danni. Poche ore prima, un terremoto era stato registrato a Zocca, in Emilia Romagna.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 7:30 davanti alla costa ovest della Calabria. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 200 km di profondità ed epicentro a 58 km da Lamezia Terme (Catanzaro). Non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto a Zocca poche ore prima

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 era stata registrata alle 5:49 tra le province di Modena e Bologna. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 26 km di profondità ed epicentro a 4 km da Zocca (Modena) e a 6 da Castel d’Aiano (Bologna). Anche in questo caso, non si segnalano danni a persone o cose.