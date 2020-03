Terremoto in Emilia, scossa di magnitudo 3 a Fontanelice (nella foto ANSA un sismografo)

ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) a Fontanelice, in provincia di Bologna, alle 3:19 di questa notte, 31 marzo. I comuni più vicini all’epicentro del sisma, avvenuto ad una profondità di 9 chilometri, sono Borgo Tossignano e Casola Valsenio. La scossa, che è stata avvertita anche a Bologna e in gran parte dell’Emilia, non ha causato, secondo quanto emerso finora, danni a cose o persone.

Per quanto riguarda la zona colpita dal sisma, nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro troviamo molti comuni come Dozza, Castel San Pietro Terme, Imola e Riolo Terme. Non lontano troviamo anche Faenza, a soli 26 chilometri. (fonte ANSA)