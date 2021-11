Terremoto in Friuli oggi 30 novembre: scossa in Carnia, a Cavazzo Carnico (vicino Tolmezzo) (Foto d’archivio Ansa)

Terremoto in Friuli Venezia Giulia oggi martedì 30 novembre 2021, in Carnia. L’epicentro è stato a Cavazzo Carnico, vicino Tolmezzo (che infatti è uno dei centri in cui la scossa si è sentita più forte).

Terremoto in Carnia (Friuli) oggi 30 novembre

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle 9.21 di martedì 30 novembre in Friuli. Epicentro nei pressi di Cavazzo Carnico (Udine), in Carnia. Secondo le rilevazioni dell’Ingv, la scossa si è verificata a circa 8 km di profondità . Al momento, riferisce la Protezione civile regionale, non sono giunte segnalazioni di danni a cose o persone.

Tolmezzo e gli altri paesi vicini all’epicentro del terremoto

L’epicentro è stato a Cavazzo Carnico, ma il terremoto è stato avvertito in altri paesi. A Tolmezzo, Genoma, Moggio Udinese, Enemonzo-Quinis, Paularo, Majano, Nimis.