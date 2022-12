Terremoto in Puglia: scossa magnitudo 3.2 vicino le coste dl Gargano FOTO ANSA

In Puglia una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle ore 5.32 al largo delle coste del Gargano, con epicentro a sette chilometri da Rodi Garganico e a nove da Ischitella. A una profondità di 23 chilometri. Non si registrano danni né feriti. In tanti hanno avvertito la scossa e hanno telefonato ai vigili del fuoco. “Il botto ha svegliato tutti”, scrivono alcuni cittadini sui social. “Tremore e rumore mentre dormivamo, tanta paura”, commentano altri.

