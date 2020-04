ROMA – Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita a Nusco, in provincia di Avellino. Il sisma di magnitudo 3.1 è avvenuto attorno alle ore 18:38 di oggi, 15 aprile, secondo quanto hanno registrato i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Molta paura tra gli abitanti, dopo la scossa avvenuta sempre a Nusco questa mattina alle 7:30. L’ipocentro del sisma di questa mattina, di magnitudo 3.3, è stato localizzato ad una profondità di 11 km.

Nella zona dell’epicentro, in località Campestrone e Campo di Nusco, che distano 4-5 chilometri dal centro abitato, i residenti sono usciti dalle abitazioni e si sono messe in contatto con il locale Nucleo di Protezione Civile. Gente in strada per alcune ore successive alla scossa anche nel vicino comune di Montella. I sopralluoghi e le verifiche dei Vigili del Fuoco non hanno rilevato danni di sorta. (fonti ANSA, INGV)