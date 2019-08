ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 23:35 di ieri al largo delle isole Eolie. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 291 km di profondità ed epicentro a 10 km di distanza da Malfa e da Leni (Messina). Non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto a Forlì.

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata un minuto dopo la mezzanotte in Romagna in provincia di Forlì-Cesena, non lontano dal confine con la Toscana.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro 7 km dal comune romagnolo di Premilcuore e 16 da quelli toscani di San Godenzo (Firenze) e Pratovecchio Stia (Arezzo). Non si segnalano danni a persone o cose.

Ieri, sabato 17 agosto, nel tardo pomeriggio, nella stessa zona erano state registrate due scosse, una di magnitudo 3.7 e l’altra di 2.9, a una profondità di sei chilometri, con epicentro a sette chilometri da Premilcuore e nove da Santa Sofia. Il primo evento sismico è delle 18.52. Molte persone hanno segnalato sui social di aver avvertito le scosse, soprattutto in Appennino, ma anche in Toscana.

Fonte: Ansa.