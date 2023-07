Terremoto Laviano (Salerno), scossa di magnitudo 3,6. I vigili: “Nessun danno”

Una scossa di terremoto magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata alle 10.20 con epicentro a 3 km a sud del comune di Laviano (Salerno). La scossa è stata avvertita in una vasta area che comprende anche altri comuni del Salernitano.

Terremoto Laviano, i vigili: “Nessun danno”

“E’ stata una scossa forte, avvertita bene dalla popolazione, ma dopo un giro di ricognizione posso dire che non registriamo danni in paese”. Questa la rassicurazione che giunge dal comando dei vigili urbani di Laviano.

“Qui la situazione è sotto controllo – rassicura il comandante Rocco Falivena al telefono – un po’ di paura ma niente di più”. La scossa di oggi ha riportato tuttavia le lancette del tempo indietro di 43 anni, al 23 novembre del 1980, quando il comune di Laviano, 1000 residenti in un territorio crocevia tra il Salernitano, l’Alta Irpinia e la Basilicata, fu tra i più colpiti dal terremoto che colpì in particolare l’Irpinia e i comuni limitrofi di Sant’Angelo dei Lombardi e Lioni, pagando un prezzo in termini di vite molto alto.

Le parole del sindaco

“Non si riportano danni a cose o persone”, rassicura il sindaco di Laviano, Oscar Imbriaco, in merito alle scossa di terremoto registrata in mattinata con epicentro a 3 km dal comune salernitano. “Io – ha aggiunto – non me ne sono neanche accorto. Ho appreso dell’evento consultando i dati sui terremoti. In ogni caso non si registrano danni sul territorio”.