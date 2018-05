MACERATA – Una forte scossa di terremoto [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è stata avvertita alle 10,49 di oggi, lunedì 21 maggio, in varie località delle Marche, ad Ancona, Jesi, Fabriano. Secondo il sito dell’Ingv la scossa ha avuto una magnitudo 3.8 con epicentro 2 km a ovest di Muccia (Macerata), a una profondità di 9 km.

“Qui la terra trema sempre – dice all’ANSA il sindaco di Muccia Mario Baroni -, poi ogni tanto c’è una scossa più forte, come oggi, ed è devastante sotto l’aspetto psicologico. Ma è anche un intralcio per la ricostruzione. La gente dice ‘faccio tanta fatica per ricostruire, ma per cosa? Perché poi magari viene giù tutto un’altra volta”.

