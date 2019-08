MACERATA – Una scossa di terremoto è stata registrata nella provincia di Macerata il 9 agosto ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione tra Sarnano e Gualdo.

Il sisma è stato monitorato dalla rete dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) alle 13.48 del 9 agosto con una magnitudo pari al 3. La scossa ha avuto ipocentro a 23 chilometri di profondità ed epicentro entro 10 chilometri da Sarnano, Gualdo, San Ginesio, Cessapalombo, Bolognola, Camporotondo di Fiastrone, Acquacanina, Amamdola, Sant’Angelo in Pontano.

Non si segnalano danni a persone o cose, i vigili del fuoco di Macerata non hanno ricevuto alcuna segnalazione o richiesta di aiuto da parte della popolazione residente in zona. Diverse persone sulla pagina Facebook di Sarnano hanno parlato di un boato e hanno spiegato di aver sentito distintamente il terremoto. Altri utenti invece sembrano non aver sentito la scossa, nonostante fossero vicino all’epicentro. (Fonte ANSA)