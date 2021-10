Scossa di terremoto magnitudo 3.1 in Ciociaria nel Lazio. La zona colpita è il sud della provincia di Frosinone nella zona di Cassino. La scossa è stata avvenuta nella zona di di Belmonte Castello, un paese in cui vivono 740 persone e che dista circa 14 chilometri da Cassino, alle ore ore 12,43 di oggi, giovedì 28 ottobre.

Terremoto magnitudo 3.1 a Belmonte Castello (Frosinone)

Il sisma è avvenuto alla profondità di 9 km ed è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma. Diverse le persone che soprattutto nei piatti alti delle abitazioni lo hanno sentito in maniera molto nitida. Non si segnalano danni strutturali. Molte scuole a Cassino e nei paesi limitrofi sono state fatte sgomberare per precauzione.

Scuole e Palazzod di Giustizia fatti sgomberare per precauzione a Cassino

A Cassino, è stato evacuata la scuola primaria Pio Di Meo. E sempre a Cassino, nella sede del Palazzo di Giustizia sono state sospese alcune udienze con i giudici usciti fuori temporaneamente.