Terremoto magnitudo 3,5 a Marradi (Firenze) sull’Appennino tosco-romagnolo: gente in strada

Un terremoto di magnitudo 3.5 c’è stato 5 km a est di Marradi (Firenze) ed è stato registrato da Ingv alle 12.49 di oggi, sabato 17 febbraio, ad una profondità di 5 km. Le persone sono scese in strada, riferisce il presidente della Toscana Eugenio Giani, ma “al momento non ci sono segnalazioni di criticità”. Giani è in contatto col sindaco marradese Triberti e con gli altri sindaci del Mugello. Il sisma è stato avvertito anche sul versante romagnolo.