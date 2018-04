MUCCIA (MACERATA) – La scossa di terremoto di magnitudo 4.6 che martedì mattina, alle 5:11, ha colpito la zona intorno a Muccia (Macerata), ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del ‘600 Santa Maria di Varano.

Lo ha fatto sapere il sindaco di Muccia, Mario Baroni. Ora sono in corso accertamenti, spiega il primo cittadino, per verificare se vi siano ulteriori danni sulle poche case rimaste agibili in paese: su 920 abitanti, 550 sono sistemati nelle Sae, 120-130 persone stanno in case agibili e il resto è in sistemazione autonoma o da parenti.

La scossa è stata avvertita in maniera “molto forte” anche a Norcia. Nella città umbra non sono stati segnalati al momento ulteriori danni dopo quelli provocati dal sisma del 2016. A Norcia è comunque subito scattata l’allerta. Vigili urbani e altre forze dell’ordine hanno avviato una ricognizione sul territorio che ha dato esito negativo. Regolarmente aperte le scuole, tutte allestite in prefabbricati antisismici. Anche la sala operativa della Protezione civile dell’Umbria non segnala problemi sul territorio. La situazione continua comunque a essere monitorata.

Oltre 10 repliche sono state registrate finora dopo la scossa di magnitudo 4.7, tra cui due di magnitudo 3.5 alle 5:46 e alle 6:03. Quest’ultima, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto ipocentro a 2 chilometri da Pieve Torina (Macerata). Il sindaco di questo Comune, Alessandro Gentilucci, ha parlato di “notevoli ulteriori danni” ma nessun ferito.