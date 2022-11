Terremoto Marche, nuova forte scossa di magnitudo 4,1. Epicentro sempre al largo della costa anconetana

Una nuova scossa sismica di magnitudo 4.1 si è percepita anche ad Ancona, poco prima delle 19 di giovedì, 10 novembre. L’epicentro si collocherebbe sempre al largo della costa anconetana. La scossa di terremoto è stata registrata ad una profondità di 9 km e a circa 26 km dalla costa.

La paura tra la popolazione

Qualche ora prima, alle 13.55, era stata registrata e percepita un’altra scossa, sempre nella stessa zona, di magnitudo 4.

La popolazione marchigiana resta in allerta. Serpeggia la paura di nuove scosse. Ieri sera, approfittando della chiusura oggi delle scuole, molti giovani si sono concessi qualche ora in più fuori casa. “I miei amici non volevano rientrare in casa per paura delle scosse. – racconta una giovane di Ancona – Dormiranno vestiti nel caso dovessero lasciare casa in fretta”.

