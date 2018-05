ASCOLI PICENO – Una scossa di terremoto, forte, ma breve, è stata avvertita in provincia di Ascoli verso le 18,24 di oggi, martedì 8 maggio. Secondo il sito dell’Ingv, il movimento sismico ha avuto una magnitudo 3.2 ed epicentro a 2 km da Appignano del Tronto, tra Ascoli Piceno e San Benedetto.

Castorano, Castel di Lama e Offida sono le località vicine ad Appignano che hanno avvertito la scossa, sentita anche a Giulianova e Teramo. Al momento non risultano chiamate ai vigili del fuoco e alla Protezione civile per richiesta di informazioni o segnalazione di danni.

L’epicentro è a 28 km di profondità, è in una zona diversa da quella del sisma del 2016, che aveva colpito Arquata del Tronto, Accumoli e Amatrice. In quell’occasione era stata messa in sicurezza una chiesa. Si tratta comunque di un’area ad alta intensità sismica: la zona venne colpita da un terremoto negli anni Quaranta.

E circa un’ora e mezza (alle19.59) dopo la paura si diffonde anche nel vicino Maceratese: una scossa di magnitudo 3.0 è stata infatti registrata anche a Pieve Torina con una profondità decisamente inferiore, nove chilometri. Telefonate ai vigili del fuoco, ma anche qui fortunatamente non si registrano danni.