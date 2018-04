ROMA – In questa ore osservata speciale è la diga del Liscione, nella zona di Guardialfiera (Campobasso), dove questa mattina, 25 aprile, il terremoto di magnitudo 4.2 è stato avvertito distintamente dalla popolazione.

La struttura, che raccoglie le acque del fiume Biferno, è stata realizzata tra il 1967 e il 1973. L’altezza dello sbarramento è di 60 metri, la superficie massima dello specchio d’acqua è di 7,45 km quadrati, il livello di massimo invaso assoluto 129 metri sul livello del mare, la capacità totale 173 milioni di metri cubi, quella utilizzabile 137 milioni di metri cubi.

Con le acque raccolte nel bacino è stato possibile irrigare nel Basso Molise una superficie topografica di oltre 20 mila ettari, effettuare l’alimentazione potabile dei centri e dei relativi territori nei Comuni di Termoli, Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis, Larino, Ururi e Guglionesi. Inoltre è stato servito il nucleo industriale di Termoli con una portata continua di 3 m3/s. La gestione è dell’Azienda speciale regionale ‘Molise Acque’.

“Stiamo effettuando una ricognizione per il paese, soprattutto la parte vecchia. Tra poco arrivano i Vigili del fuoco per controlli più approfonditi. Molte famiglie sono uscite in strada in preda al panico. Da un primo sopralluogo non ci sono danni”. Lo ha detto all’Ansa il sindaco di Guardialfiera, Vincenzo Tozzi, poco dopo la scossa che ha colpito la zona con epicentro Acquaviva Collecroce. “Stiamo girando per il paese vecchio – ha proseguito il sindaco Tozzi – al momento del sisma mi trovavo sul lago di Guardialfiera per un giornata all’aria aperta. L’ho avvertita nitidamente. Poi sono corso in paese”.