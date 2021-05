Ancora una scossa di terremoto questa mattina a Napoli e nei Campi Flegrei: una scossa prolungata poco prima delle 9. Scossa di terremoto avvertita dai cittadini, soprattutto a Pozzuoli, ma anche nei quartieri napoletani di Bagnoli e Agnano, che rientrano nella caldera del supervulcano dei Campi Flegrei.

La scossa, come reso noto dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stata di magnitudo 2 della scala Richter. Distintamente avvertita dalla popolazione a causa della bassa profondità, soltanto 2 chilometri.

Terremoto a Napoli questa mattina, l’epicentro

L’epicentro del terremoto individuato a Pozzuoli. Proprio nella città flegrea, come riporta Fanpage, l’evento sismico ha avuto più risonanza, soprattutto nella parte alta della città, nella zona del vulcano Solfatara. La zona dei Campi Flegrei, interessata dalla presenza dell’omonimo supervulcano, non è nuova ad eventi del genere, anzi. La zona è altamente sismica e in particolare è interessata del fenomeno del bradisismo, innalzamento e abbassamento della terra.