Terremoto nell’Agordino, avvertito un boato: epicentro a Rocca Pietore, nessun danno

Lieve scossa di terremoto, alle 22.08 di ieri sera, giovedì 26 maggio, nell’Alto Agordino, in Veneto. Decine le chiamate ai vigili del fuoco da parte dei cittadini, preoccupati. Non si segnalano per il momento danni a persone o cose.

Terremoto nell’Agordino: epicentro a Rocca Pietore

La scossa di terremoto, di magnitudo 1.8 della scala Richter come riporta Ingv, è stata registrata ad una profondità di 11 chilometri. L’epicentro a meno di un chilometro a Sud Est di Rocca Pietore, praticamente alle porte del paese. E’ stata avvertita distintamente a Rocca Pietore, Selva di Cadore, Livinallongo, Colle Santa Lucia, ma anche ad Alleghe, San Tomaso Agordino, tutti paesi che si trovano in un raggio di circa sei chilometri da Rocca. Le squadre dei vigili del fuoco, permanenti e volontari, sono sul territorio a fare alcune verifiche, ma al momento non sono segnalati danni a edifici.

Forte boato nel bellunese

In tanti da Alleghe a Saviner di Rocca Pietore, nel Bellunese, hanno udito il forte boato che ha accompagnato la scossa. Il tam tam sui sociale e la paura così molta la gente scesa in strada. Ulteriori segnalazioni sono arrivate da Colle Santa Lucia.