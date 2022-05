Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata questo pomeriggio, lunedì 30 maggio, nel Mar Adriatico, antistante la zona di Ascoli Piceno, nelle Marche. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia segnala che la terra ha tremato alle 17:34 con coordinate geografiche (lat, lon) 43.0360, 14.1330 ad una profondità di 49 km.

Terremoto nelle Marche oggi 30 maggio

Il terremoto è stato avvertito lievemente dai cittadini, in particolare lungo la fascia costiera e primo entroterra. Segnalazioni soprattutto dalla zona di San Benedetto del Tronto, Grottammare (in provincia di Ascoli Piceno). Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.3 è classificato come terremoto “molto leggero” e descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.