Non trema solo Firenze, da giorni in preda alle scosse di terremoto, trema anche Campobasso, con un terremoto di magnitudo 3.7. Il sisma è avvenuto all’1:49 ad una profondità di 22 chilometri. Il comune più vicino all’epicentro è Pietracatella. La scossa è stata chiaramente avvertita in tutta la provincia di Campobasso. Molte, stando a quanto si è appreso, le persone scese in strada.

Si è poi registrata una seconda scossa, di magnitudo 2.7 alle ore 4.58, con epicentro tra Sant’Elia a Pianisi e Macchia Valfortore. Proprio a Sant’Elia a Pianisi, l’Amministrazione comunale ha deciso di chiudere le scuole oggi, in via cautelativa, sperando che non vi siano ulteriori manifestazioni sismiche.