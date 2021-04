Terremoto oggi a Norcia (Perugia) e a Fiordimonte (Macerata), due scosse in poche ore: sciame sismico tra Umbria e Marche

Un terremoto oggi a Norcia (Perugia) e uno a Fiordimonte (Macerata). Due scosse in poche ore tra domenica 11 aprile e lunedì 12 aprile. Torna l’incubo dello sciame sismico tra Umbria e Marche. Siamo infatti in quel fazzoletto di terra che ha subito due devastanti terremoti a cavallo tra 2016 e 2017. Fortunatamente in questo caso sono state due scosse lievi. Ma la paura è stata comunque tanta perché le popolazioni della zona non hanno dimenticato.

Terremoto oggi a Norcia (Perugia)

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata alle 5:15 di oggi lunedì 12 aprile in provincia di Perugia. Nella stessa zona che ha subito il 30 ottobre 2016 da un devastante sisma di magnitudo 6.5. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto di stamani ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a 4 km da Preci e a 12 da Norcia. Non si segnalano danni a persone o cose.

Terremoto oggi a Fiordimonte (Macerata)

Una scossa di terremoto di magnitudo 3,1 è stata registrata dall’Ingv alle 23:13 di domenica 11 aprile con epicentro a 3 km a nord est di Fiordimonte. Un Comune che ora fa parte del nuovo Comune di Valfornace, in provincia di Macerata. L’epicentro ha avuto profondità di 9 km. Il movimento tellurico è stato avvertito in modo forte e chiaro. La popolazione locale lo ha segnalato sui social. Non ci sono segnalazioni di danni.