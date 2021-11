Terremoto oggi in Cilento: scossa in mare davanti a Pollica. Altro terremoto sentito a Foggia e Molise (Foto d’archivio Ansa)

Un terremoto nel Cilento e uno nel basso Adriatico oggi giovedì 18 novembre. La scossa in Campania (provincia di Salerno) è stata sentita in diversi paesi. L’altra ha spaventato parte del Molise e della provincia di Foggia.

Terremoto Cilento oggi giovedì 18 novembre

Scossa di terremoto nel Cilento. Un sisma di magnitudo 3.8 è stato registrato con epicentro nel mare davanti a Pollica, ad una profondità di circa 10 chilometri. Il movimento è stato avvertito dalla popolazione chiaramente intorno alle 5 di giovedì 18 novembre. Segnalazioni sono arrivate anche da altri paesi della zona, come Castellabate e Agropoli. Non si registrano danni a cose o persone.

Terremoto Adriatico oggi giovedì 18 novembre: avvertito in provincia di Foggia e Molise

Terremoto di discreta intensità registrato nel Mar Adriatico di fronte alle coste italiane. La magnitudo rilevata dall’Ingv, l’ìistituto nazionale di vulcanologia, è stata di 3.8 alle 0.19 di giovedì 18 novembre. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione sulla costa garganica (provincia di Foggia) e in Molise.

La profondità è di 10 chilometri. Non vengono segnalati per il momento danni a persone o cose. Il terremoto è stata avvertito anche nelle isole circostanti l’epicentro in Adriatico, dalle Tremiti sino a Vis, in Croazia.