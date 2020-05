Terremoto Palermo, tre scosse in due giorni: più forte sveglia residenti (Credit INGV)

PALERMO – Tre scosse di terremoto si sono verificate al largo della costa tra Trapani e Palermo tra il 25 e il 27 maggio, la più forte di magnitudo 3.

L’ultima e più potente scossa si è verificata all’1.06 del 27 maggio, svegliando in piena notte la popolazione più vicina all’epicentro.

Anche se il terremoto non è stato forte e non ha provocato danni né feriti, ha comunque generato molta paura in coloro che lo hanno chiaramente avvertito.

Tre scosse in due giorni tra Palermo e Trapani

Da giorni ormai la terra al largo della costa palermitana trema.

La prima scossa registrata dalla rete sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) nella tarda mattinata del 25 maggio, alle ore 11.53.

Il terremoto ha avuto magnitudo pari al 2.

L’epicentro è stato localizzato in mare, al largo della costa settentrionale di Palermo, e l’ipocentro a 36 chilometri di profondità.

Poi nel pomeriggio del 26 maggio, una nuova scossa di terremoto è stata registrata sempre con magnitudo 2 alle 16,26.

L’INGV ha localizzato l’ipocentro a 2 chilometri di profondità e l’epicentro spostano nella costa siciliana nord occidentale, tra Trapani e Palermo.

L’ultima scossa invece si è verificata all’1 di notte con magnitudo pari a 3, ipocentro a 10 chilometri di profondità ed epicentro in mare, entro 40 chilometri da Bagheria e Palermo.

Terremoto Palermo: tanta paura ma nessun danno

Anche se la popolazione della costa siciliana ha chiaramente avvertito il sisma, non sono stati riferiti danni a persone o cose.

Solo un grande spavento per tutti i cittadini, già fortemente provati dagli ultimi mesi passati in quarantena per l’emergenza coronavirus. (Fonti: INGV, ANSA)