Terremoto Parma, scossa di magnitudo 3,9. Epicentro a Borgo Val di Taro

ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3,9 è stata registrata oggi, martedì 13 agosto, alle 13.17 nella zona di Parma.

L’epicentro è stato registrato a 5 km a sud est di Borgo Val di Taro (Parma) ad una profondità di 7 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv di Roma.

Dalle prime informazioni, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, a Berceto, Corniglio, Solignano, Tizzano e anche dalla stessa città di Parma.

La zona dell’epicentro, che cadrebbe in Toscana, è nella zona del passo del Brattello, 953 metri di altitudine, che collega il territorio di Borgotaro a quello di Pontremoli, ossia la provincia di Parma a quella di Massa Carrara. Una zona dunque di confine tra le due regioni, tra la Val di Taro e la Valle della Lunigiana. Al momento non si registrano segnalazioni di danni. Contatti telefonici sono in corso con tutti i comuni della zona colpita dalla scossa.

“Il terremoto di magnitudo 3.9 con epicentro a Borgo Val di Taro in provincia di Parma è piuttosto superficiale. Abbiamo ricevuto segnalazioni da circa 30 comuni. Quella zona ha un’elevata pericolosità sismica”. Lo ha dichiarato all’Agi Alessandro Amato, sismologo Ingv. “Dalle segnalazioni ricevute, il terremoto – ha aggiunto – si è sentito, oltre che in provincia di Parma, in provincia di Massa, Lucca, La Spezia e Pisa”.

Fonte: Agi.

IN AGGIORNAMENTO