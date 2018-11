MACERATA – Un terremoto di magnitudo 2.7 è stato avvertito alle 16.21 di domenica 11 novembre nella zona di Pieve Torina in provincia di Macerata. L’epicentro è stato individuato dall’Ingv a 2 chilometri dal paese marchigiano. Il sisma, avvertito dalla popolazione, è stato registrato a una profondità di 8 km. Non si hanno notizie di danni. Molte persone, dopo la scossa, avvertita nitidamente anche a Tolentino e Camerino, sono uscite per strada.

I comuni toccati dall’evento sismico, entro 20 km dall’epicentro sono: Pieve Torina, Fiordimonte, Pievebovigliana, Muccia, Monte Cavallo, Serravalle di Chienti, Fiastra, Camerino, Acquacanina, Visso, Ussita, Sefro, Pioraco, Bolognola, Preci, Fiuminata, Castelsantangelo sul Nera, Sellano, Castelraimondo, Caldarola, Cessapalombo e Serrapetrona.