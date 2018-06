POZZUOLI (NAPOLI) – Terremoto a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Nella serata di giovedì 14 giugno due piccole scosse di magnitudo 1.5 e 1.4 della scala Richter sono state registrate intorno a mezzanotte [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] nella zona alta della città, ai Pisciarelli e verso la zona del lungomare di via Napoli.

I due eventi tellurici si sono verificati ad una distanza di sedici minuti l’uno dall’altro, informa il Mattino.

Entrambi sono avvenuti ad una profondità di meno di un chilometro e hanno avuto come epicentro l’area compresa tra il vulcano Solfatara e la zona dei Pisciarelli.

In molti hanno avvertito le scosse, qualcuno ha riferito di aver udito prima un boato. Sui social la notizia è rimbalzata in pochi secondi. Non si segnalano, comunque, danni a persone o cose. Diverse le chiamate giunte anche all’Osservatorio Vesuviano.