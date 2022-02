Altre tre lievi scosse di terremoto rilevate dall’Ingv nel corso nella notte, in provincia di Reggio Emilia, dove ieri sera alle 19.55 e alle 21 il terremoto ha spaventato la popolazione, senza creare danni. Alle 23.26 una scossa di magnitudo 2.3 è stata registrata ancora a Bagnolo in Piano, alle 4.02 e alle 4.48 a Correggio, rispettivamente di magnitudo 2.4 e 2.0.

Il terremoto di ieri sera a Reggio Emilia

Si risveglia la paura dopo il sisma che quasi dieci anni fa, a maggio 2012, devastò alcune zone delle province di Modena e Ferrara. Ieri sera la prima scossa avvertita alle 19.55 con epicentro a Bagnolo in Piano, magnitudo 4.0. Più forte la seconda, alle 21, a Correggio, 4.3, sentita anche a Modena, Parma e Bologna. Sono seguiti altri movimenti di assestamento, con magnitudo inferiori.

La gente in strada

Numerose persone sono scese in strada, tante le chiamate ai numeri di soccorso anche solo per chiedere informazioni. Tanto che i vigili del fuoco hanno invitato a non intasare le linee di emergenza. A Modena, dove doveva esserci un concerto in ricordo di Mirella Freni, il coro appena entrato ha lasciato il palco del Comunale, le persone sono uscite dal teatro. Compreso il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, spettacolo rinviato.