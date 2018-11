RIMINI – Terremoto in Romagna. Una scossa di magnitudo 4.2 della scala Richter è stata registrata alle 13:48 sulla costa romagnola, nella provincia di Rimini.

L’epicentro del sisma è stato registrato dall’Istituto di geofisica e vulcanologia nella zona di Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, ad una profondità di 43 km.

Paura e gente in strada, presi d’assalto i centralini dei vigili del fuoco. La scossa è stata avvertita in tutta la Romagna e anche nelle Marche, nelle province di Pesaro e di Ancona.

A Santarcangelo, fa sapere l’amministrazione comunale via Facebook, sono in corso ora una serie di sopralluoghi dei tecnici comunali per verificare in via precauzionale eventuali danni”.

Treni sospesi

La circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale tra Rimini e Cesenatico sulla linea Rimini-Ravenna e tra Cesena e Riccione sulla linea Bologna-Ancona per consentire la verifica dello stato dell’infrastruttura da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Lo scrive, sul suo sito, Trenitalia secondo cui non vi è alcun treno fermo in linea.