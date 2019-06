ROMA – Forte scossa di terremoto avvertita a Roma la sera di domenica 23 giugno. L’epicentro è stato probabilmente a Colonna, nei Castelli Romani.

Secondo l’Ingv, l’epicentro della scossa avvertita alle 22.43 si trova a 3 chilometri dal comune di Colonna (Roma), ad una profondità di 9 chilometri. Tra i Comuni vicini all’epicentro, anche San Cesareo, Gallicano nel Lazio, Zagarolo e Monte Compatri.

“Metro C: circolazione temporaneamente interrotta per verifiche dopo scossa”. Lo comunica l’Atac, l’azienda dei trasporti pubblica della capitale.

La forte scossa delle 22.43 è stata avvertita distintamente anche in alcune zone del litorale romano, tra Ostia e Fiumicino. Molte le segnalazioni sui social network ma, per il momento, non sono stati segnalati problemi. (Fonte Ansa).