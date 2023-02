Terremoto in Turchia, per un attimo c’era stata anche l’allerta tsunami in Sicilia

Dopo il terremoto in Turchia c'era stato un allarme tsunami in Sicilia poi rientrato. Stessa cosa per il blocco a scopo cautelativo dei treni nel sud Italia.

di redazione Blitz

Pubblicato il 6 Febbraio 2023 - 09:12