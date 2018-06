ROMA – Un terremoto di magnitudo 3.1 è avvenuto nella zona di Borbona, in provincia di Rieti. La scossa è stata registrata alle ore 01:20 di oggi, 4 giugno, dalla Sala Sismica INGV-Roma. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 10 km. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.