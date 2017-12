Buon Natale, ma proprio a tutti proprio no

ROMA - Buon Natale. E' l'augurio più ovvio ma più doveroso. E anche il più gentile e sincero. Buon Natale è augurio universale e gentilezza soffusa di un velo, sì diciamolo, di bontà. Buon Natale e son sillabe tenere. Da rivolgere non solo in casa, in famiglia, agli amici, a chi si conosce. Ma anche al prossimo tutto. Quindi Buon Natale.