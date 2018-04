ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata anche a Ocre in provincia de L’Aquila alle 6.49 di oggi, martedì 10 aprile.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

Un “boato significativo, un rumore forte più che l’oscillazione”. A parlare è il sindaco, Fausto Fracassi. “Al momento – dice – non è pervenuta nessuna segnalazione, e neanche telefonate al Comune. Il rumore è stato forte e abbiamo capito che l’epicentro era da noi. Abbiamo attivato tutte le procedure ma per ora non sono segnalati danni a persone o cose. Parte della popolazione vive nei moduli abitativi e parte nelle case ricostruite. La scuola, tutta nuova e in legno, è aperta e sicura. Continueremo con le verifiche”. All’Aquila, a 10km, la scossa è stata avvertita in parte della città.

Il sisma di questa notte che ha colpito la zona del maceratese, in particolar modo Muccia e Pieve Torina, è ancora legato alla sequenza del 24 agosto 2016. Il terremoto di magnitudo 4.6 e le repliche, almeno tre delle quali di magnitudo fra 3 e 4, “rientrano nel margine settentrionale della sequenza che si è attivata il 24 agosto 2016”. A dirlo è stato Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).