PALERMO – Terremoto questa mattina, sabato 7 luglio, in Sicilia dove una scossa di magnitudo 3.7 è stata registrata intorno alle 9.11. L'epicentro è stato nei pressi di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo: secondo il sito dell'Ingv, il sisma è avvenuto a una profondità di 5 km ed è stato seguito da un'altra scossa di magnitudo inferiore (2.4) pochi minuti dopo. Non si registrano danni a cose o persone.

La scossa è stata avvertita distintamente dagli abitanti del comprensorio: è stata infatti percepita anche a Scillato, Caltavuturo, Sclafani Bagni, Castellana Sicula (tutte entro il raggio di dieci chilometri dall’epicentro), ma anche negli altri paesi. La scossa si è verificata a 61 chilometri di distanza da Palermo.